Striscia la Notizia, "ma lei ha fatto finta": Myrta Merlino e la beneficenza, un tragico scivolone col telefono in mano

Diversi telespettatori hanno segnalato a Striscia la Notizia una vicenda molto singolare: Myrta Merlino, nei giorni scorsi, ha invitato a mandare un messaggio per scopi benefici con tanto di telefono in mano, sostenendo di aver appena fatto la sua parte. Peccato che una volta girato lo schermo dello smartphone non c'è traccia, anzi si vede chiaramente la schermata di una calcolatrice in mano alla Merlino.

Un piccolo trucco per attirare telespettatori in una iniziativa benefica che però ha avuto l'effetto opposto: quello di far fare brutta figura alla conduttrice di L'Aria che Tira, il talk politico che va in onda tutti i giorni su La7, e fatto ancora più grave ha allontanato l'attenzione dall'iniziativa benefica, trasportandola sulla gaffe della Merlino.

"La solidarietà è una cosa seria, o perlomeno dovrebbe esserlo". Così Enzo Iacchetti ha lanciato il servizio dove vienbe presa in castagna proprio la conduttrice di La7. L'iniziativa è quella della campagna a favore dei bambini rifugiati che non vanno a scuola. La Merlino, si vede, che avverte i telespettatori: "Sto mandando un sms, fatelo anche voi". Ma la Merlino non ha calcolato la calcolatrice. E, come spiega bene l'altro conduttore di Striscia Ezio Greggio, mentre invitava i telespettatori a mandare sms affermandola di starlo facendo anche lei, invece di mostrare il cellulare, mostra una calcolatrice, facendola vedere anche a favore di telecamera. E con la calcolatrice è impossibile mandare sms, allora, si chiede Greggio, perché fare la pantomima di avvertire i telespettatori di star per mandare un messaggino, quando non era vero? Pubblicità, spiega infine Greggio.

