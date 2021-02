Che Tempo Che Fa, "un colpo da maestro". Chi si presenta da Fabio Fazio: un nome pesantissimo

21 febbraio 2021 a

Che Tempo Che Fa fa ancora parlare di sè. A poche ore dalla puntata del 21 febbraio è il giornalista Giancarlo De Andreis a elogiare Fabio Fazio. Sulla sua rubrica La tv vista da internet (pubblicata sul settimanale DiPiù Tv), De Andreis definisce l'intervista a Barack Obama un "colpo da maestro". A maggior ragione - spiega - perché il fu presidente degli Stati Uniti “è intervenuto gratuitamente” e quindi “tutti muti”.

Ma le sorprese non sono finite. Su Rai 3 nella puntata di questa sera ci sarà addirittura Bill Gates. L'imprenditore sarà ospite di Fazio per parlare di clima. "Abbiamo bisogno di un piano che trasformi un impulso in passi concreti per raggiungere i nostri obiettivi", sono le sue parole rilanciate nell'anticipazione Twitter.

Per Bill Gates si tratta però di un ritorno nel salotto di Viale Mazzini, dove era già stato ospite nel 2004. L’imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, ha fondato con la moglie Melinda la Bill Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima. Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico. Argomento su cui avrà parecchio da discutere con Fazio.

