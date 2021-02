Striscia la Notizia, da Alfonso Signorini volano i "vaffa" in studio: colpo basso, un video molto imbarazzante

23 febbraio 2021 a

Striscia la Notizia ha prontamente rilanciato lo scherzo finito male al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo è stato vittima del tiro mancino di Cristiano Malgioglio che, con la complicità della regia e degli altri ex concorrenti, ha piazzato un topo finto alle spalle del presentatore. Il quale ha reagito in maniera piuttosto clamorosa: evidentemente gli organizzatori dello scherzo erano a conoscenza del fatto che avesse molta paura dei roditori.

Quando lo ha visto vicino ai suoi piedi, Signorini non si è reso conto che era finto ed è scappato dal palco a gambe levate, nascondendosi dietro le quinte. “Io l’ho visto - ha esclamato terrorizzato - mandate la pubblicità, mandatela! Ma dov’è? Io sto male”. “Alfonso vieni, è tutto a posto”, lo ha canzonato Pupo svelandogli lo scherzo. Signorini non l’ha presa affatto bene, lasciandosi scappare un “ma vaffa…” e aggiungendo poi “ma siete pazzi, io sto male”.

Gli ex concorrenti hanno iniziato a sventolare il roditore finto sotto al suo naso, facendolo innervosire ulteriormente: “Ma andate via, non fatemelo vedere. Non mi interessa che è finto, ho paura lo stesso. Io non ne posso più, devo chiedere scusa al pubblico. Adesso mi riprendo e continuiamo. Per piacere, basta. Poi facciamo i conti dopo con voi”.

