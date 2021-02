Grande Fratello Vip, doccia fredda per Giulia Salemi: "Stai attenta a Pretelli". Cosa sa la contessa De Blanck fuori dalla casa

25 febbraio 2021 a

a

a

Patrizia De Blanck è molto scettica su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e sull'amore scoppiato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che troverà la sua conclusione lunedì primo marzo. La relazione tra i due gieffini è stata molto discussa, persino dai familiari dell'ex velino di Striscia la Notizia, dato che lui sembrava innamorato perso di Elisabetta Gregoraci, salvo poi cambiare "obiettivo" con l'ingresso della Salemi e l'uscita dalla casa dell'ex moglie di Flavio Briatore.

La storia "tossica" e le violenze subite, Giulia Salemi sconvolge Silvia Toffanin: quell'orrore, nel suo passato

Intervistata dal settimanale Nuovo, la De Blanck non ha nascosto la sua idea su Salemi e Pretelli, che non sarebbero destinati a durare a lungo una volta spenti i riflettori del GF Vip: "Giulia dovrebbe stare attenta, Pierpaolo non ha dimenticato Elisabetta e quindi dovrà fare i conti con il suo fantasma". La contessa ha poi aggiunto di aver notato che gli occhi di Pretelli ancora brillano ogni volta che vede la Gregoraci.

"Offeso da lui". Guai per Zorzi? Fuori dal Grande Fratello Vip la prima e pesantissima grana: qua viene giù tutto

Indipendentemente da ciò, la De Blanck crede che la storia tra Salemi e Pretelli sia un bluff: "Non può aver sostituito Elisabetta in un giorno. Lui sta facendo il gioco del 'chiodo schiaccia chiodo'". Insomma secondo la Contessa i sentimenti della Salemi sarebbero reali, mentre ci sono più dubbi su quelli di Pretelli.

"Basta limoni". Giulia Salemi eliminata? Nella cucina del GfVip succede questo: umiliata a tempo di record, così | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.