Non è l'Arena, Luca Palamara e "l'audio: pazzesco scoop di Giletti, terremoto in magistratura

Torna domenica 28 febbraio Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in diretta dalle ore 20,30 e condotta da Massimo Giletti. E' prevista ancora una volta la presenza di Luca Palamara. In un’intervista esclusiva l'ex pm tornerà a parlare degli spregiudicati intrecci tra magistratura e politica: in particolare l'ex magistrato si soffermerà e svelerà particolari inedito sul caso della Procura di Roma e della successione a Giuseppe Pignatone. Inoltre il conduttore farà sentire un documento audio esclusivo che solleverà molte polemiche, fanno sapere da La7.

Il programma si occuperà anche del caso Genovese, dopo essersene già occupato nelle puntate precedenti. Si parlerà del no della richiesta di scarcerazione dell’imprenditore delle startup per potersi curare fuori dal carcere. In studio una delle ragazze coinvolte, Ylenia Demeo, che ha deciso di ritornare insieme alla madre. Ma tra gli argomenti centrali della puntata anche il tentativo da parte di ignoti di vendere l’archivio delle immagini dell’appartamento di Genovese che ritraggono la violenza della prima ragazza, la modella 18enne, che ha denunciato l’imprenditore di stupro.

In apertura si affronterà il caso Benotti: il giornalista mediatore raggiunto nei giorni scorsi da un’interdittiva, insieme ad altri 3 indagati, nell’ambito nell’indagine condotta dalla Procura di Roma sulla maxi commessa di mascherine acquistate dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Ospiti: Sandra Amurri, Peter Gomez, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani. Tra i temi centrali della puntata anche il caos della campagna vaccinale in Calabria e i "furbetti" del vaccino in Sicilia. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Guido Crosetto e Luigi De Magistris.

