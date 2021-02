Verissimo, Giulia Salemi non perdona Tommaso Zorzi: "Mi ha ferito molto"

27 febbraio 2021 a

“Quella frase mi ha ferito molto”: Giulia Salemi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 ha commentato così le parole che Tommaso Zorzi le aveva rivolto qualche settimana fa. L’influencer milanese, infatti, aveva paragonato la Salemi alla cantante Amy Winehouse e aveva affermato che, una volta uscita, l’amica sarebbe dovuta andare a San Patrignano, la famosa comunità che aiuta le persone affette da dipendenze.

“Mi ha ferito. Mi ha fatto un impatto strano. Non è stato bello da sentire. Si trattava di due calici e io l’alcol non lo reggo. Essere paragonata a quella persona e alla sua storia non lo trovo necessario”, ha raccontato Giulia alla Toffanin. La Salemi ha confessato di non aver apprezzato neanche il fatto che Tommaso Zorzi l’abbia definita solo una “conoscente”, visto che i due sono amici da circa sette anni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, poi, ha detto anche di volersi concentrare solo sulla sua carriera e sul suo nuovo fidanzato Pierpaolo Pretelli. A tal proposito, l’influencer ha chiarito che il rapporto con l’ex velino di Striscia la Notizia è nato in maniera graduale. Anche se ha capito subito di avere con lui una chimica e un feeling speciale, mai provato prima.

