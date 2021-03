Grande Fratello Vip, crollo di Dayane Mello nella notte: "Innamorata pazza di lui". Il nome? Di Mediaset: terremoto prima della finale

01 marzo 2021 a

Nel giorno della finalissima di questa infinita edizione del Grande Fratello Vip, all'ultima tappa del reality di Alfonso Signorini (che si consumerà nella serata di oggi, lunedì 1 marzo, su Canale 5) ecco piovere l'ultima clamorosa, inaspettata, confessione di Dayane Mello, la modella brasiliana che forse più di tutti sta tenendo banco in queste battute finali del reality.

Dopo essersi detta innamorata di Rosalinda Cannavò, confessione piovuta per spiegare la sua gelosia per la storia di Adua con Andrea Zenga, ecco che la Mello, parlando con Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta, rivela di aver perso la testa per un'altra persona: "Posso solo dire viva l’amore. Meglio che non dico altro. Io sono innamorata ragazzi. Io di chi? Volete sapere troppo. Domani lo saprete. Rosina? No. Ve lo dico domani notte. Pierpaolo lo sa già, qualcosina lo sa. Lui qualcosa sa. Questa persona è fuori dalla casa del GFVip. No, non è Alfonso Signorini. Se è del GFVip? Sì, no", ha spiegato un poco misteriosa la brasiliana.

Ma di chi si tratta? Si tratterebbe di uno degli autori Mediaset del GfVip. Circostanza che poi di fatto la Mello ha confermato. Si tratta della "voce" che è ormai abituata a sentire in confessionale, di cui parla ormai da un mese, tanto che lo fece anche con Giulia Salemi prima della sua eliminazione. E questa circostanza fa sospettare che l'innamoramento dichiarato a Rosalinda Cannavò, insomma, non sia del tutto veritiero.

Il caso verrà per certo affrontato nel corso della puntata di questa sera, dove finalmente verrà annunciato il vincitore di questo Grande Fratello Vip. Dayane Mello, col suo enorme seguito in Brasile (un Paese letteralmente impazzito per lei) è considerata tra le favorite. Altro osso durissimo sarà Tommaso Zorzi, polarizzante ma molto amato dal pubblico (italiano).

