Sanremo 2021, Selvaggia Lucarelli sfregia Fiorello: "Ride alle sue battute. Togli quello...", parole pesantissime

Com'è andata la prima serata dell'esclusivo Festival di Sanremo senza pubblico? A darci una panoramica Selvaggia Lucarelli che su TPI.it svela le pagelle dei protagonisti della serata. Tra i vari volti dello spettacolo, lo sport e naturalmente del mondo della musica, sono emerse (non proprio in positivo) le performance di Rosario Fiorello, di Zlatan Ibrahimovic e del duo Fedez-Francesca Michielin.

Partiamo con la spalla di Amadeus: "Togli lui che ride alle sue battute, il pubblico che ride alle sue battute e allora lui che ride perché il pubblico ride alle sue battute e quello in prima fila che ride alle sue battute e allora Fiorello va a fare delle battute a quello che ride in prima fila alle sue battute e insomma, togli tutto questo e resta il monologo sulle dita dei piedi. Voto 3." Insomma, Selvaggia ferocissima con Fiorello, che in verità è piaciuto a tutti.

La Lucarelli non sembra essere minimamente intimidita da Zlatan Ibrahimovic: "Dunque. Sulla sua presenza ci sono alcuni nodi da sciogliere. Intanto vorrei capire perché lui, svedese, viene accolto con la musica balcanica di un lunapark a Novisad. Poi non capisco il perché delle gag spacco bottiglia ammazzo familia. Poi non capisco il perché delle gag. E non lo capisce neppure Amadeus che legge il monitor, annaspa, cerca di mantenere il ritmo ma c’è il terrore di chi sta per annegare, nei suoi occhi. Ora sappiamo che Ibra è meglio averlo come attaccante, contro, che come spalla, accanto. Voto 4."

La giornalista n'è anche per la coppia di concorrenti composta da Fedez e Francesca Michielin: "Tutto sbagliato. La messa in scena col rotolone Regina che lega i due microfoni, la canzone impalpabile, la performance piatta, la voce scarsa di lui che non regge il silenzio dell’Ariston, lei che canta bene ma ha un look da “Regina di scacchi” che la indurisce, insomma. Questo giro se Fedez non lo denuncia il Codacons lo denuncio io. Voto 2."

