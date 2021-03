Verissimo, Tommaso Zorzi: “Gay per colpa mia”, Silvia Toffanin inorridita

06 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip come da pronostico: è stata la vera anima della quinta edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Adesso si gode la popolarità fuori dalla casa di Cinecittà: ovviamente non poteva mancare la comparsata a Verissimo per essere intervistato da Silvia Toffanin. La quale ha svelato di aver saputo che Zorzi in passato è stato vittima di omofobia. E lui ha confermato tutto, citando un episodio in particolare che lo ha fatto soffrire molto.

“Una mamma mi ha incolpato dell’omosessualità del figlio dicendomi che siccome era un mio seguace era colpa mia che era diventato gay”, ha confessato Tommaso, che ha sconvolto la Toffanin, che evidentemente non si aspettava che potesse esistere una madre capace di fare una cosa del genere, tra l’altro tramite Instagram. Successivamente Zorzi ha confidato alla padrona di casa di non apprezzare quando qualcuno viene a conoscenza del suo orientamento sessuale e gli dice di volergli presentare un altro gay: “Viene detta questa cosa tipo Labrador… Come a dire ‘anche io ho un cane Labrador, facciamoli accoppiare’”.

“Per me è una roba tremenda, è una cosa che mi capita sempre”, ha ribadito Zorzi, che ha dichiarato di essere da sempre molto infastidito da queste battute perché è un modo molto superficiale di trattare l’argomento omosessualità: “Magari lo fanno con le intenzioni migliori, ma fanno peggio”.

