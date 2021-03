Storie Italiane, Eleonora Daniele sconvolta: "Mezz'ora prima era qui", il dramma-coronavirus in diretta Rai

08 marzo 2021 a

Eleonora Daniele ha dedicato un’altra puntata al Festival di Sanremo 2021, dopo gli ascolti da record che hanno fatto registrare i suoi speciali mandati in onda a Storie Italiane su Rai1. La kermesse canora è finita con la vittoria dei Maneskin, ma c’è ancora tanto di cui parlare in merito a quanto è accaduto sul palco del teatro Ariston. Dove purtroppo è saltata all’ultimo la presenza di Simona Ventura, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di co-conduttrice nel corso della finalissima.

“Mi sono preoccupata appena ho saputo della sua positività”, ha ammesso la Daniele parlando con Giovanni Terzi che si è collegato da remoto con Storie Italiane. Anche lui è positivo: “Per fortuna abbiamo sintomi solo lievi”, ha dichiarato. La conduttrice di Rai1 ci ha invece tenuto a sottolineare una sfortunata coincidenza: la Ventura ha scoperto di aver contratto il Covid solo mezz’ora dopo la puntata di Storie Italiane di venerdì, durante la quale aveva raccontato come si stava preparando a tornare a Sanremo.

Una vera e propria beffa per SuperSimo, che era attesissima dal pubblico, soprattutto dei social: chissà se avrà occasione per rifarsi, magari l’anno prossimo. L’importante è che stia bene nonostante la positività e che si rimetta presto, anche perché dal 31 marzo tornerà in televisione con “Game of Games - Gioco Loco”. Una piccola, grande consolazione dopo il forfait dal Festival a causa del Covid.

