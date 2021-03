Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito: spuntano le immagini dell'orrore, gli spacciatori in azione

08 marzo 2021 a

Stasera, lunedì 8 marzo, Striscia la Notizia manderà in onda le immagini dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti e la sua troupe. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci è dal 2017 che ha iniziato una difficilissima missione per liberare le piazze di tutta Italia dallo spaccio di droga e non è nuovo a subire vili aggressioni. L’ultima si è verificata una settimana fa mentre stava registrando un servizio nel Parco delle Cascine, ritenuto la più grande area di spaccio dell’intera città.

A un certo punto Brumotti è stato accerchiato dai pusher, che hanno anche lanciato dei sassi contro la troupe di Striscia: per fortuna nessuno è rimasto ferito, anche perché le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, seppur i disordini siano continuati anche dopo il loro arrivo. “Io giravo in bici un po’ più in là - ha raccontato Brumotti - i miei operatori, cinque, hanno battuto in ritirata. Si sono asserragliati nel furgone, accerchiato. Scendere, cercare di mettere in moto e allontanarsi era troppo pericoloso. Uno finalmente è riuscito a scavalcare dall’interno, a mettersi al posto di guida e partire”.

“È arrivata la polizia e quelli hanno cambiato obiettivo - ha testimoniato Brumotti - si sono rivoltati contro gli agenti, li hanno proprio attaccati”. Un 21enne è stato arrestato: si tratta di un giovane originario della Guinea, che si sarebbe unito al gruppo nella rivolta contro le forze dell’ordine.

