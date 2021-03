Striscia la Notizia, "Mara Venier" un fiume in piena: "L'arcobaleno delle str***, siamo alla fine"

09 marzo 2021 a

Una Mara Venier senza peli sulla lingua quella andata in onda a Striscia la Notizia. Nella puntata dell'8 marzo Francesca Manzini, tornata dietro al bancone con Gerry Scotti, ha imitato la conduttrice di Domenica In. Quest'ultima - stando alla gag del tg satirico di Canale 5, un fiume in piena contro Sanremo. "Siamo al festival o al carnevale di Viareggio?", si chiede mentre la kermesse musicale si appresa alla sua ultima puntata. E ancora: "Qua si abbracciano tutti - dice guardando i finalisti - sembra un film di Rocco Siffredi".

Finita qui? Neanche per sogno: "Siamo alla fine, muovetevi. L'arcobaleno delle stro***". Poco prima la Manzini ha mostrato Ibrahimovic ballare sul palco e la "Venier": "Che tristezza, Ibracadabra famme sparì ste scenette da sagra. Comincia pure coi silenzi? Me mette un'angoscia...". Quindi è il turno di Giovanna Botteri: "Ecco perché s'è infighet***ata la sciura eh. Ha mollato Pechino per venire a Sanremo". Infine ecco che è il turno di Achille Lauro, insanguinato e trafitto dalle rose per la sua esibizione sul palco dell'Ariston: "Oh, ha copiato Lady Gaga, uguale! Proprio il caso di dirlo: ha fatto una gagata!".

Gerry Scotti e la Manzini sono tornati assieme alla conduzione del programma di Antonio Ricci. Per il conduttore di Mediaset sarà l’undicesima edizione a Striscia – con oltre 300 puntate all’attivo – e la seconda insieme a Francesca Manzini. Mentre per l'imitatrice è il secondo anno in conduzione. "Tornare a Striscia al fianco di Gerry dopo un anno – aveva raccontato – ha il sapore di casa, di felicità, di gratitudine e di responsabilità. E, come disse qualcuno… “se mi sbaglio mi corrigerete”".

