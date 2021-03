Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? "Come le ho beccate in magazzino", roba molto spinta lontane dalle telecamere

10 marzo 2021 a

Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di una settimana. E ora, Stefania Orlando rivela particolari clamorosi su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, protagoniste del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prima legate da una forte amicizia naufragata dopo che Rosalinda ha iniziato la sua storia con Andrea Zenga. Insomma, tra le due è finita malissimo.

Dunque, parola alla Orlando. La quale ha dato contro di una scena avvenuta nel magazzino del GfVip, dunque una scena sfuggita alle telecamere, che nessuno ha visto. Una clamorosa soffiata sulle "Rosmello". Intervistata da Chi, diretto proprio da Signorini, Stefania Orlando racconta: "Si stavano scambiando un bacio casto e puro. Nulla che non passasse sotto l’occhio indiscreto delle telecamere". Insomma, passionaccia. Si pensi che la Mello aveva anche dichiarato di essere innamorata di Rosalinda per giustificare la sua gelosia per Zenga, salvo poi goffamente ritrattare. Le due, dunque, lontane dalle telecamere avrebbero sfogato le proprie passioni.

Parlando di se stessa e delle accuse ricevute dagli altri concorrenti del reality, Stefani Orlando ha spiegato: "L’unica strategia che ho seguito è stata quella di affidarmi al mio istinto. Con Tommaso Zorzi è stato un colpo di fulmine: prima di entrare, per quel poco che ho visto sui social, nemmeno mi era simpatico. Nella Casa, invece, siamo stati uno la forza dell’altro. Ci supportavamo e compensavamo senza mai intralciare i nostri percorsi. Faccio fatica a capire i dubbi altrui sulla veridicità del nostro rapporto. Complicità e affinità erano sotto gli occhi di tutti, e credo che questa sinergia abbia dato fastidio a molti", ha concluso.

