Avanti un altro, Patrizia De Blanck entra in studio e perde un dente: drammatico imprevisto, occhio alla reazione di Paolo Bonolis

12 marzo 2021 a

a

a

Si preannuncia un grande successo la prima puntata di Avanti un altro di sera, il programma condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 a partire da domenica 11 aprile. La versione "normale" del gioco, quella che va in onda ogni sera prima del Tg delle 20, è già partita lunedì 8 marzo. Alla prima puntata speciale del quiz parteciperanno i protagonisti dell'edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip. Un imprevisto, però, porterà un po' di caos nello studio di Avanti un altro.

"Ho sottovalutato i sintomi per mesi, la mia battaglia contro la malattia": la drammatica confessione di Guenda Goria

L'imprevisto, come riportato nelle anticipazioni del sito Giornalettismo, riguarda la contessa Patrizia De Blanck. Appena entrata nello studio della trasmissione, infatti, l'ex concorrente del reality di Canale 5 ha perso un dente, precisando subito che si trattava di un dente vero e non finto. Paolo Bonolis, come sempre accompagnato da Luca Laurenti, ha trasformato questo imprevisto in una gag durata per l'intera puntata.

"Iene". Dopo il Gf Vip gli insulti: Dayane Mello e Patrizia De Blanck nella bufera per questa foto | Guarda

In ogni caso, la Blanck ha provato a difendersi a modo suo dalle battute taglienti del conduttore. Tra i concorrenti della prima puntata speciale di Avanti un altro, però, non ci saranno solo gli ex gieffini, ma anche Alba Parietti, mamma dell'ex concorrente del GfVip Francesco Oppini, il costumista Giovanni Ciacci, Antonella Elia - reduce dal salotto del reality di Canale 5, dove ha fatto l'opinionista insieme a Pupo - e i giornalisti Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.

"Stai attenta a Pretelli". Giulia Salemi, la doccia gelata della Contessa De Blanck: cosa sa fuori dal GfVip, storia già finita?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.