C'è posta per te, "tutti e due morti". Il dramma di Ilaria sconvolge Alessandra Amoroso: il crollo in studio

C'è spazio per le lacrime, per la commozione, a C'è posta per te di Maria De Filippi, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo. La storia, toccante, è quella di Ilaria, che ha organizzato una sorpresa per celebrare le sue sorelle, Valentina e Stefania. E la vicenda ha commosso Alessandra Amoroso, ospite in studio, che dopo aver ascoltato la storia letta dalla De Filippi è scoppiata in lacrime, non riuscendo a trattenere la commozione.

Il pianto, quando la Amoroso si è presentate alle sorelle. "Sono riuscita a tranquillizzarti? Ce l’ho fatta un po’? No, non ce l’ho fatta". Commentando la loro storia, la Amoroso ha affermato: "L’amore vero vince su tutto, grazie di vero cuore". Una bella storia di amore familiare, insomma, che può vincere su tutto e su qualsiasi disgrazia. Ilaria, infatti, ha voluto ringraziare le sorelle per l'importanza che hanno nella sua vita, soprattutto dopo la scomparsa dei genitori. E il regalo, appunto, era Alessandra Amoroso, la cantante intervenuta per regalare un sorriso alle tre sorelle.

La Amoroso, che come detto era già in lacrime mentre veniva raccontata la storia della famiglia, era ancor più emozionata quando si è presentata alle tre ragazze. Come di consueto, successivamente, è arrivata anche una sorpresa speciale, consegnata dalla Amoroso alle tre. Ilaria, dopo la repentina scomparsa di mamma e papà, si è messa sulle spalle il peso della famiglia, accudendo Stefania e Valentina, più piccole di lei.

