Meghan Markle, il colpo sensazionale di Barbara D'Urso: chi è quest'uomo, un dramma per la moglie di Harry

Si continua a parlare dell'intervista-bomba di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey su Cbs, si continua a parlare delle polemiche violente esplose contro la famiglia reale inglese, accusata di razzismo. Un caso che sta appassionando mezzo mondo: Meghan che ha detto di essere stata vicino al suicidio, parole pesantissime che polarizzano e scatenano reazioni estreme.

Per un sondaggio di YouGov riportato dal Daily Mail la popolarità della coppia "al confino" negli Stati Uniti, Harry e Meghan, dopo l’intervista alla Cbs, sarebbe crollata, per l’esattezza di 15 punti per Harry e di 13 per Meghan. Insomma, le persone non avrebbero gradito quelle accuse. E di questo sondaggio, per certo, se ne parlerà anche a Live-Non è la D'Urso, il programma condotto da Barabra D'Urso su Canale 5, nella puntata di questa sera, domenica 14 marzo.

E la D'Urso, per questa puntata, ha messo a segno un colpo pazzesco, sensazionale, che dovrebbe garantirle un trionfo in termini di share: come ospite avrà niente meno che Thomas Markle Jr, il fratellastro di Meghan Markle, il quale avrà per certo qualcosa di interessante da rivelare su quanto detto e fatto dalla sorella.

Thomas Markle, in passato, aveva già fatto parlare molto di sé. Prima delle nozze di Harry e Meghan aveva scritto una lettera al principe per convincerlo ad annullare il matrimonio. E ancora, successivamente ha detto che la sorellastra avrebbe trascurato la famiglia d'origine, salvo poi cambiare versione proprio dalla D'Urso.

Nella puntata del Live di questa sera, però, non si parlerà soltanto dei Windsor. Come sempre altri temi e altri argomenti per la consueta puntatona di oltre tre ore di diretta televisiva con i previsti interventi di Rita Rusic, Alba Parietti, Guenda Goria con Francesco Baccini, e Walter Zenga. L'appuntamento, su Canale 5, subito dopo la puntata di Paperissima Sprint.

