Domenica In, "Mara Venier è tanta roba". Spunta una clamorosa foto: Aiello e la conduttrice beccati così, si scatena il delirio

A tenere banco a Domenica In, il programma di Mara Venier della domenica pomeriggio su Rai 1, nella puntata di ieri, 14 marzo, ancora il Festival di Sanremo. Dopo il successo clamoroso della puntata dall'Ariston che ha seguito la kermesse, Domenica In ha proposto per lunghi tratti un bis, che anche in questa occasione è stato benedetto da ascolti altissimi. E tra gli ospiti "firmati-Sanremo" che hanno sfilato nello studio della mitica zia Mara, anche Aiello, che alla kermesse ha portato il brano Ora, un discreto fiasco: penultima posizione.

Di Aiello, a Sanremo, si è molto parlato per alcuni improbabili acuti, per delle urla che hanno contraddistinto la sua performance che sono stati alla base di un diluvio di meme ironici. Quando è arrivato il suo turno, la Venier lo ha presentato così: "Ecco qua, Aiello! E c'è anche la dedica per Zia Mara". Insomma, un ospite molto gradito dalla padrona di casa di Rai 1, che non ha mai nascosto il suo affetto per il cantante di origine cosentina. "Non trattenerti mai", gli aveva detto la Venier nel corso della puntata dallo scorso 7 marzo.

E nel giorno successivo alla puntata di ieri di Domenica In, ecco che Aiello ha deciso di omaggiare a sua volta la conduttrice. Lo ha fatto con un post su Instagram nel quale, rispettando il distanziamento sociale, Mara manda un bacio ad Aiello. A corredo, il commento: "L’ho detto subito ai miei amici: zia Mara è tanta roba". E la foto ha riscosso un successo clamoroso, diventando virale nel giro di pochissimi minuti. E ancora, si è scoperto che Aiello ha omaggiato lo studio di Domenica In con il suo ultimo album, Meridionale, autografato proprio per la Venier. E ancora, sul disco una dedica speciale: "Mi hanno fermato alcuni fan, l'altro giorno, e mi hanno detto: aveva ragione zia Mara. Se canti senza emozione, che artista sei?", concludeva Aiello.

