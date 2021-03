Uomini e Donne, Tara Gabrieletto? "Voglio farlo": ma quale tv, svolta radicale. Come stravolge la sua vita

Francesco Fredella 16 marzo 2021 a

Adesso Tara Gabrieletto ha un sogno nel cassetto. “Voglio aprire un centro di toilettatura per animali”, racconta l’ex concorrente di Uomini e donne. Ha chiuso con la televisione, ora Tara è pronta rimettersi in pista con una nuova attività. Non è detto che si debbano fare per forza reality”, svela in collegamento Zoom con RTL102.5 News. Magari posso avere un altro sogno, che è quello di aiutare gli animali”.

Ed, infatti, l’ex di Uomini e donne sta studiando per portare avanti l’impresa. La sua storia passata con Cristian Galella, iniziata nel 2011, ormai è solo un ricordo. Il loro matrimonio è finito. “Sto bene così”, racconta. “Mi basto da sola per adesso. Mi voglio dedicare prima a me stessa e poi a tutto il resto. Gli animali, in questo momento della mia vita, sono tanto. Devo dire che sono molto soddisfatta”.

La sua risposta è chiarissima, non lascia spazio a doppie interpretazioni. Tara è single. I motivi delle rottura con Galella restano avvolti nel mistero, non vuole raccontarli. “Credo che sia giusto per rispetto nostro non parlarne”, puntualizza. La sua nuova attività tutta legata agli amici a 4 zampe aprirà i battenti a breve. Tara sfida la crisi e dice: “Ho messo da parte un po’ di soldi, nella vita sono sempre stata una formichina. Ed è per questo motivo che posso lanciarmi in questa nuova avventura. Non ho paura”.

Un bel gesto di una donna che, pur essendo stata corteggiata dal mondo della televisione che conta, adesso pensa a rimboccarsi le maniche. Senza sentirsi troppo vip. “Sono tutt’altro: faccio le pulizie in casa. Lavo i piatti e cucino. Proprio come milioni di donne italiane. Non è mica vero che chi fa un programma televisivo poi non debba vivere normalmente”, conclude.

