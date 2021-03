Isola dei Famosi, Ferdinando Guglielmotti precisa: "Non mi sono ritirato"

22 marzo 2021 a

"Non mi sono ritirato dall’Isola dei Famosi": l'ex naufrago Ferdinando Guglielmotti ha voluto fare questa precisazione, spiegando di aver solo rispettato la decisione del pubblico. Nell'ultima puntata del reality, infatti, il Visconte è stato eliminato al televoto con Drusilla Gucci. Poi, però, gli è stata data la possibilità di rimanere in gioco ricoprendo il ruolo di salvavita di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo a Parasite Island. All'inizio, convinto anche da Ilary Blasi, Guglielmotti ha accettato. Poi ha cambiato idea.

Ferdinando Guglielmotti, come rivelato dal portale SuperGuidaTv, ha capito subito che quell'isola non faceva per lui. "Quando sono approdato a Parasite Island mi sono fatto convincere da Ilary. Tuttavia, quando il collegamento era già chiuso, ho appreso cosa significasse restare e non me la sono sentita poiché non ero più dello spirito”, ha raccontato l'ex naufrago. E tra l'altro, la stessa conduttrice gli aveva detto che avrebbe potuto andarsene quando voleva.

Il Visconte, insomma, ha voluto rispettare il verdetto del pubblico a casa, che ha scelto di eliminarlo dal gioco. "Ho voluto tenere fede a quelle che erano le mie motivazioni: rispettare la decisione dei telespettatori. E sulla base di questa scelta, sono rientrato a casa". Una nuova puntata dell'Isola andrà in onda questa sera su Canale 5: questa volta al televoto ci sono il modello Akash Kumar e la showgirl Angela Melillo.

