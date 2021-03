L'Isola dei Famosi, Akash Kumar pubblica le chat privatissime con Tommaso Zorzi: "Vuoi venire da me?"

23 marzo 2021 a

a

a

Akash Kumar dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi ha abbandonato l'Isola dopo uno scontro con lo studio rifiutando l'opportunità di restare a Parasite Island. Adesso è ancora in Honduras, dove trascorrerà la quarantena prima di tornare in Italia. Akash si è sfogato per tutta la notte con i suoi follower su Instagram: "Ecco perché non dovevo fare reality!". Sotto accusa soprattutto l'opinionista Tommaso Zorzi.

Ilary Blasi, altro disastro in diretta. Si tappa la bocca ma è tardi: cosa le sfugge, qui viene giù l'Isola

Akash infatti pubblica gli screenshot di una vecchia chat di messaggi con Tommaso Zorzi. Quest'ultimo chiede ad Akash di incontrarsi: "Vuoi venire da me?". Ma il modello gli risponde soltanto con un messaggio vocale di due secondi. "Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te", spiega ironicamente ai suoi follower. Messaggio che poi dopo poche ore è stato eliminato.

"E tu te ne intendi". Elisa Isoardi resta di sasso, la battutaccia di Ilary Blasi all'Isola su Salvini: sì, proprio quello...

"Non ho mai detto nulla in diretta, ma se parlo tutto questo “cinema” si ferma, questo trash non mi appartiene", è stato l'altro atto d'accusa all'Isola dei Famosi, anche se pochi giorni prima il naufrago diceva di essere lì proprio per vincere. "Io sono la persona più pulita di questo mondo. Questo trash non mi appartiene. Ho avuto le pa**e di dire la mia, sono uscito da re e ho vinto anche l'ultima gara. Quante cose dicono di me…cose che neanche io sapevo! Leggo dell'operazione agli occhi….purtroppo l'invidia è una brutta bestia", commenta il modello che nella notte dell'eliminazione si è così sfogato con i suoi fan.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.