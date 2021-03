Striscia la notizia, Michelle Hunziker torna ma è ancora dramma Covid: "Con Gerry Scotti ho dovuto imparare"

23 marzo 2021 a

"Abbiamo dovuto imparare a farlo". Michelle Hunziker sta per riformare la coppia storica con Gerry Scotti dietro al bancone di Striscia la notizia, il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci su Canale 5. Una coppia storica, appunto, ma travolta come tutti, non solo nel mondo dello spettacolo, dal dramma del coronavirus.

Un dramma cominciato l'8 marzo 2020 e "inaugurato", beffa del destino televisivo, proprio da Michelle e Gerry, che si ricomposero a Striscia la sera in cui l'Italia piombò nel lockdown totale. Pessimo auspicio, si direbbe, ma la vita in qualche modo è andata avanti, così come Striscia. Ora, con Scotti, c'è la simpatica Francesca Manzini ma il l'impegno della imitatrice da presentatrice era già "a tempo", appena tre settimane.

Tutto pronto, insomma, per il gran ritorno della svizzera, che a Tv Sorrisi e Canzoni non nasconde le difficoltà di oggi, come del debutto. "Fu una sensazione stranissima, sono arrivata a Mediaset 24 anni fa e mi sembra ieri. Ricordo la prima volta che andai a Cologno Monzese con lo zainetto sulle spalle, avevo il cuore in gola", ha scherzato. Dal canto suo, Scotti è un veterano con 300 puntate al timone del tg satirico: "Ma spalmate in 25 anni, ho fatto in tempo ad andare in onda dai sotterranei degli studi di Milano 2 con Franco Oppini e Gene Gnocchi". Purtroppo, Hunziker e Scotti saranno alle prese con le stesse limitazioni di un anno fa: "Io e Gerry non possiamo neanche toccarci, abbiamo dovuto imparare a farlo in questi mesi".

