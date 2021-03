Uomini e donne, Gemma Galgani cade in studio: insanguinata, Maria De Filippi costretta a bloccare tutto

24 marzo 2021 a

a

a

Brutto incidente per Gemma Galgani a Uomini e donne. Nella puntata registrata, che andrà in onda oggi, la popolare dama del programma ha fatto la sua passerella sulle note della canzone scelta da Tina Cipollari, “Vola vola l’ape Maya”. Proprio alla fine, però, sugli ultimi gradini della passerella la 71enne è inciampata ed è caduta a terra. Nulla di grave, comunque. Solo una sbucciatura sulle ginocchia. A notare il sangue è stata la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha invitato la dama ad andare dietro le quinte per essere medicata e cambiarsi le calze.

Prego? "Gemma Galgani entra in studio conciata così": sconcerto dalla De Filippi, si scatena il caos

A minimizzare l'incidente, invece, è stata la rivale numero uno della Galgani, la Cipollari, pronta a scagliarsi contro la dama torinese che in settimana si è vista con il cavaliere Maurizio. Stando alle anticipazioni, infatti, i due avrebbero trascorso una serata insieme a casa della 71enne. Maurizio, in particolare, ha raccontato di aver cenato con Gemma e di aver guardato con lei il Festival di Sanremo in tv. Abbracciati sul divano, come lui ha specificato. Il cavaliere ha rivelato di essersi trovato bene con la Galgani e di averla baciata a stampo dopo l'incontro.

"Le te***...". Striscia mostra l'"impensabile", occhio al dettaglio piccantissimo di Belen Rodriguez: avete notato?

Maurizio, però, ha confessato anche di non aver provato le sensazioni giuste per dare a Gemma Galgani un bacio passionale. Proprio per questo motivo, il cavaliere è stato punzecchiato in puntata dagli opinionisti, la Cipollari e Gianni Sperti. Tutti in studio, infatti, sono convinti che lui non provi nulla per la dama torinese e che stia solo giocando con lei. Esasperato dalle critiche, allora, Maurizio ha deciso di lasciare il programma. E a niente sono servite le preghiere di Gemma per farlo restare.

"Ci marcia sopra. Con quei pivelli...". Un caso in studio, chi massacra Gemma Galgani: volano parole grosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.