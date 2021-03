C'è posta per te, Gemma Galgani e la confessione da censura a 72 anni: "Di quel tipo lì". A letto... gelo in prima serata

14 marzo 2021 a

A suo modo, mattatrice anche a C'è posta per te. Si parla di Gemma Galgani, ospite di Maria De Filippi nella puntata del programma di Canale 5 in onda sabato 13 marzo. La dama di Uomini e Donne è stata chiamata da Luciana Littizzetto insieme a Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Andreas Muller per un siparietto divertente sulle relazioni amorose. Ed è durante la gag che Gemma si è lasciata andare: entrata in studio, infatti, si aspettava di trovare una persona differente.

La Galgani ha spiegato che si aspettava "qualcuno di qualche tempo fa, che magari vuole farmi una sorpresa". La Galgani non ha fatto il nome, ma era chiaro che si riferisse a Giorgio Manetti, suo ex fidanzato e cavaliere di Uomini e Donne. Insomma, la dama torinese ancora non lo ha dimenticato.

Poi c'è stato tempo e modo per una battuta... da censura. La Littizzetto, infatti, ha chiesto a Gemma Galgani quale fosse il segreto della sua forma fisica: in formissima, infatti, a 72 anni. Sembra che il tempo per lei quasi non scorra. E Gemma ha risposto alla comica torinese: "Ma, guarda... io faccio anche tanta ginnastica. Vuoi sapere di che tipo?", ha aggiunto sorniona con una chiara allusione alla ginnastica sotto alle lenzuola. Di sasso la Littizzetto, che ha risposto: "Ma quel tipo lì, ah quella ginnastica lì? Maria ma guarda cosa ti stai crescendo", ha concluso riferendosi alla De Filippi.

