Amici, la dura legge di Maria De Filippi: terrore in Rai, una scelta estrema per Carlo Conti

Un osso troppo duro, Maria De Filippi? Forse sì. Secondo quanto si legge sul sito tv specializzato Che tv fa, infatti, Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, non andrà in onda il sabato sera, come al contrario era stato annunciato in precedenza da Conti e viale Mazzini. La data di inizio del format avrebbe dovuto essere il primo sabato sera dopo Pasqua, ossia il 10 aprile. Ma la trasmissione, pare, non inizierà prima del 30 aprile. Che cade però di venerdì.

E che cosa c'è dietro? L'ipotesi, concreta, è che la Rai e Carlo Conti non abbiano voluto sfidare il serale di Amici, la corazzata di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Meglio non andare contro il talent-show nella sua versione serale, l'apice della stagione: il flop, infatti, sarebbe quasi scontato. Per la De Filippi, certo, una soddisfazione professionale: quasi impossibile non tanto batterla, ma solo sfidarla. E, per certo, senza la concorrenza di Conti, Amici è destinato a mettere a segno risultati ancor più prodigiosi in termini di share.

Ma se Top Dieci, un format che è già noto al pubblico della Rai (la prima stagione è andata in onda dal 14 giugno al 3 luglio 2020), slitterà al 30 aprile, di venerdì, che cosa andrà in onda su Rai 1 per contrastare Amici? Sempre il portale Che tv fa anticipa che si starebbe pensando ad un appuntamento speciale de I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. Oppure si ripiegherà su dei film. Insomma, nullo di troppo impegnativo nelle serate del regno di Maria De Filippi.

