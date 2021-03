Verissimo, Gerry Scotti: "Dovevamo tornare a Striscia con ben altra situazione", una critica "politica" sul Covid?

27 marzo 2021 a

“Speravamo di tornare con ben altro spirito”. Lo ha dichiarato Gerry Scotti nel corso dell’intervista concessa a Verissimo insieme a Michelle Hunziker. I due torneranno dalla prossima settimana a condurre insieme Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda tutti i giorni su Canale 5: Silvia Toffanin li ha ospitati nel suo salotto, che purtroppo è ancora mestamente vuoto a causa dell’emergenza coronavirus. “Ci eravamo fatti i calcoli e avevamo previsto che avremmo condotto Striscia quando saremmo stati verso l’uscita da questa situazione”, ha confidato Scotti.

E invece le cose non stanno affatto così, anzi l’Italia rimarrà praticamente in lockdown per tutto il mese di aprile, con la speranza di rivedere la luce quando si avvicinerà l’estate. “Tutto potrebbe iniziare a tornare alla normalità quando io e Michelle finiremo quest’edizione di Striscia la Notizia, quindi verso giugno”, ha aggiunto Scotti. Il quale però non si lascia abbattere da questa situazione, che tra l’altro ha vissuto sulla sua pelle, essendo stato anche ricoverato in ospedale a causa del Covid.

“Il nostro lavoro è molto protetto - ha spiegato - sono tutti tamponati e ci sono sempre mascherine e distanze di sicurezza. Non è come andare in miniera, si tratta di un lavoro leggero e gradevole, però ci manca un po’ il contatto fisico. Quando rivedremo il pubblico sui nostri spalti saremo tutti tornati alla normalità”, ha chiosato il conduttore di Mediaset.

