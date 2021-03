L'Eredità, Flavio Insinna ridicolizza il campione Carlo: "Magari fossi tu", come si è bruciato una montagna di denaro

28 marzo 2021 a

a

a

Altro giro, altra puntata e altro fallimento a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 e campionissimo in termini di share. Altro fallimento perché? Presto detto: il campione ha fallito alla Ghigliottina, il gioco finale, vanificando così la possibilità di devolvere un bel gruzzoletto in beneficenza. Già, perché in questi giorni, in occasione delle festività per Pasqua, va in onda un format ritoccato, L'Eredità per l'Italia, in cui si sfidano i campioni del passato e, in caso di vittoria, il premio viene devoluto alla Comunità di Sant'Egidio.

Ma hanno voluto fare fuori la signora Lucia? "Non è possibile", che razza di domanda le hanno fatto: Insinna travolto, puzza di complotto

Eccoci dunque alla puntata di sabato 27 marzo, dove al gioco finale della Ghigliottina si era qualificato Carlo. E dopo la scelta delle parole indizio, il montepremi finale era di 100mila euro: un mucchio di soldi, un premio finale molto alto rispetto alla media de L'Eredità.

"Cannoletta nel mirino" e Insinna gongola. L'Eredità, una vincita mostruosa: basta una parola, quanti soldi intasca la campionessa

Dunque, le parole indizio: uomo, semplice, commento, violino, biglietto. E Carlo, come risposta, ha proposto "concerto". Sbagliata: la soluzione era partita, insomma Carlo è andato lontanissimo dallo scogliere il rebus e soprattutto dai 100mila euro. Non a caso, uno scorato Insinna ha fatto il verso al campione comunicandogli la sconfitta con queste parole: Magari fossi stato tu l’uomo partita stasera… Se lo fossi stato avremmo donato 100mila in beneficenza". Sarà, forse, per la prossima puntata...

Improvviso addio a Martina? Indiscrezione-bomba, Insinna rivoluziona L'Eredità: chi "trionfa" in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.