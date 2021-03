Amici, Pio e Amedeo mostrano il messaggio privato di Belen Rodriguez: "Sciacquatevi la bocca". Ma c'è De Martino...

28 marzo 2021 a

Si torna ancora ad Amici Serale, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Si torna a parlare del dating-show per quanto accaduto la scorsa settimana, le battute di Pio e Amedeo sul figlio che aspetta Belen Rodriguez. Battute rivolte all'ex dell'argentina, Stefano De Martino, che era presente in studio: "Diventa di nuovo papà", lo apostrofavano. E ancora, freddure su Antonino Spinalbese, nuovo compagno di Belen: "Se li prende tutti uguali".

Le battute come detto avevano fatto molto discutere, c'era chi non le aveva gradite. Il punto è che subito dopo le freddure di Pio e Amedeo, Belen aveva postato sui social la foto di una saponetta, invitando le persone a sciacquarsi la bocca prima di parlare di lei: in molti pensavano che il riferimento fosse tutto per i duo comico. Ma, al contrario, non sarebbe così.

Il punto è che nella puntata di ieri, sabato 27 marzo, Pio e Amedeo erano ancora dalla De Filippi. E sono tornati su quelle battute e sulle polemiche. In primis hanno chiesto a De Martino se si fosse offeso, risposta negativa: "Io sono contro la censura comica". Ma, soprattutto, i due comici foggiani hanno poi mostrato il messaggio privato che avevano ricevuto proprio da Belen Rodriguez, che li ha contattati su Instagram per chiarire la sua posizione dopo i molti articoli che riferivano della sua stizza: "Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino", ha scritto Belen Rodriguez. Caso chiuso insomma. Anzi, mai aperto.

