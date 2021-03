Amici, Arisa smaschera Rudy Zerbi: "Ci prova con me". E mostra il telefono: messaggio spinto, terremoto in studio

Francesco Fredella 28 marzo 2021 a

a

a

Arisa choc ad Amici Serale, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nella puntata di sabato 27 marzo, infatti, la cantante svela di essere stata corteggiata da Rudy Zerbi. Ed è subito caos in studio. L’inizio è scoppiettante. "Maria, ho le prove, mi corteggia", tuona in diretta Arisa ed indica il suo telefono. "Il signor Rudy Zerbi fa apprezzamenti sotto una mia foto con i capelli lunghi, del tipo è impossibile resisterti" spiega la professoressa prima dell'inizio della sfida tra la sua squadra e quella del collega.

"Tu godi a vederli ridotti così", "Clandestina". Cuccarini-Celentano, si passa agli insulti: rissa esplosiva su Canale 5

Ma Zerby sorride ed il siparietto diventa virale. "Anche io ho le prove!", dice Rudy. Ma allora Arisa lo interrompe ed entra a gamba tesa: "Io ieri gli ho scritto, perché ho visto tra le sue stories che portava a passeggio il cane in una strada senza auto e così, visto che anche io ho i cani, gli ho chiesto se qualche volta possiamo andare assieme". Subito arriva la replica di Zerby: “Sì Maria, capisci però che era l'una e mezza di notte" replica Zerbi.

"Ma dove li hai presi? Stai alle pezze". Umiliati gli ospiti della De Filippi, lo sfregio di Pio e Amedeo: gelo su Canale 5

Arisa, a quanto pare, è single. Infatti la sua storia con Andrea Di Carlo è finita all’improvviso nonostante sia stato annunciato il matrimonio. I motivi sono ancora segreti, ma c’è stato molto sgomento. Amici, invece, prosegue con un bagno di share stellare. Sono ancora in gara: Sangiovanni, Leonardo, Deddy, Enula, Tommaso e Serena della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi, Raffaele, Ibla, Rosa, Martina e Alessandro della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e Aka7even, Giulia e Samuele della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Ed in giuria promossi a pieni voti Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Coreografo e Direttore artistico Stephane Jarny.

"Sciacquatevi la bocca". Clamoroso: Pio e Amedeo mostrano il messaggio privato di Belen (in faccia a De Martino)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.