Domenica In, Belen Rodriguez ridotta in lacrime: Mara Venier interrompe la trasmissione e manda la pubblicità

Un’intervista a cuore aperto e all’insegna della commozione quella che Belen Rodriguez ha rilasciato oggi a Mara Venier nel salotto di Domenica In. La showgirl e conduttrice argentina si è commossa parlando della nonna, venuta a mancare diversi anni fa. In particolare, ha raccontato che lei, insieme a tutta la sua famiglia, l’ha sempre supportata, anche quando Belen decise di lasciare l’Argentina e volare verso l'Italia, con l’obiettivo di trovare un posto nel mondo dello spettacolo. “Ricordo il momento in cui andavo in aeroporto con la mia famiglia. Venivano tutti a salutarmi. C'è un momento, alla dogana, in cui tu ti giri per l'ultima volta e saluti. Ricordo che dietro quel vetro c'erano i miei genitori, i miei fratelli, a volte veniva anche mia zia. Mia nonna faceva più fatica a fare il viaggio", ha spiegato Belen.

“Io partivo con 180 euro in tasca e non sapevo quando avrei racimolato di nuovo i soldi per tornare. Però, nonostante ciò, prendevo tutto come una avventura", ha continuato la showgirl argentina. Che poi è scoppiata a piangere. Mara Venier è stata costretta a interrompere la trasmissione e mandare la pubblicità per permettere alla modella di riprendersi con un bicchiere d'acqua.

La Rodriguez, poi, ha parlato anche del suo ex, Stefano De Martino, con cui si è sposata e dal quale ha avuto un figlio, Santiago. “E' durata otto anni in tutto con due anni di pausa. Lui è assolutamente presente come padre. Ci ho messo un po' a riprendermi. La sofferenza è durata quattro anni”. Belen, poi, ne ha approfittato anche per lanciare una frecciatina all'ex ballerino di Amici. Parlando del figlio, infatti, ha detto: “Santiago è uguale al padre, ma l'intelligenza l'ha presa da me”, anche se poi ha precisato: “Sto scherzando".

