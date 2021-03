L'Eredità, Flavio Insinna annuncia grandi cambiamenti: "La vita con il virus è più dura"

29 marzo 2021 a

Aria di cambiamenti a L’Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. La settimana scorsa i campioni del programma hanno vinto un totale di 35mila euro, che poi sono stati devoluti alla comunità di Sant’Egidio. Anche questa settimana, come anticipato dal conduttore, si torna a giocare per beneficenza. Solo che questa volta il montepremi sarà devoluto al progetto Arca.

A tal proposito Insinna ha detto: “La vita è sempre stata dura, ma in questo periodo con il Covid lo è di più”. E ancora: “L’Eredità in questo periodo fa rima con solidarietà. Giochiamo per aiutare chi ha bisogno”. Entrando nel dettaglio del progetto Arca, poi, ha spiegato: “Cercheremo di aiutare chi in questo periodo sta facendo tanta fatica”.

“Il progetto Arca da sempre si occupa di chi ha veramente poco e a volte non ha addirittura niente - ha proseguito Insinna -. Per giocare sono tornati altri campioni e campionesse, perciò tifate, perché le vincite andranno tutte in beneficenza”. Flavio Insinna, inoltre, venerdì prossimo parteciperà allo speciale di Porta a Porta che Bruno Vespa condurrà alle 20 e 30 su Rai 1, in attesa di dare la linea alla Via Crucis del Papa. Infatti è prevista la partecipazione di Insinna a quello che sarà un appuntamento della durata di 20 minuti dal titolo "Il dolore e la speranza".

