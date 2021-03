Storie Italiane, "come ho visto morire mio fratello": Lina Sastri, un racconto lacerante. Eleonora Daniele sotto choc

Francesco Fredella 31 marzo 2021 a

a

a

Lina Sastri parla per la prima volta di suo fratello, morto a causa del Covid. “Dolorosissimo non poter dire addio ai propri cari”, racconta ad Eleonora Daniele a Storie italiane. C’è anche Mirko Casadei, reduce dalla perdita del padre Raoul, scomparso due settimane fa, ma anche Lina Sastri. “Perchè non ci si può mettere un casco e tutto quello che indossano gli infermieri e fare una visita ad un familiare malato?”, domanda Lina. Ed è quello che tanti, troppi, familiari di pazienti affetti da Covid continuano a chiedersi. Lina decide di raccontare tutto quello che ha provato nel salotto tv di Eleonora Daniele. In studio c’è anche Mirko Casadei, che qualche giorno fa aveva detto: “Mio padre non ha fatto in tempo a fare il vaccino”. Il re del liscio, infatti, è morto improvvisamente.

"Fate presto, la vita di mio figlio da salvare": da Eleonora Daniele, lo straziante appello di un padre

La trasmissione di Eleonora Daniele si occupa spesso dell’emergenza Coronavirus schierandosi sempre dalla parte dei più deboli: i familiari delle vittime lo sono sicuramente. La scorsa settimana, ad esempio, Valerio Scanu ha raccontato la morte di suo padre e il dramma di non averlo visto una volta spirato. E’ quella faccia crudele di questa malattia, che sta mettendo in ginocchio il Paese.

"Cosa ha fatto per toccare il sacco col suo corpo". Padre morto per Covid, racconto-choc di Valerio Scanu: strazio infinito

I malati di Covid sono lontani dagli affetti più cari e questo aumenta il senso di sofferenza. Gli angeli, i medici e gli infermieri, sono stati veri eroi in questi ultimi mesi. Lo sono stati più del solito perché hanno, spesso, sostituito gioco-forza i parenti dei malati. Hanno regalato sorrisi, parole di conforto e speranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.