Denise Pipitone, l'avvocato della madre a Chi l'ha visto: "Ricordate l'altra pista? Subito in Russia". Scelta drastica, cosa c'è dietro

C’è molta attesa per la puntata di oggi, mercoledì 31 marzo, di Chi l’ha visto?, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli. Stasera, come annunciato dalla giornalista, si torna a parlare di Denise Pipitone (la bambina che nel 2004 scomparve improvvisamente e misteriosamente da Mazara Del Vallo). Di lei si sono perse le tracce. Ma ora spunta una nuova pista: in Russia ci sarebbe una ragazza più o meno della stessa età di Denis che racconta di essere stata rapita da piccola e di essere finta in un campo rom. Fa un appello alla madre naturale, che non ricorda. Il caso diventa mondiale e la madre di Denise, Piera Maggio, è pronta a partire per la Russia. “Attendiamo l’esame del Dna e siamo speranzosi”, spiega l’avvocato Frazzitta (sarà lui a intervenire a Chi l’ha visto? e non Piera).

“Bisogna distinguere – afferma Frazzitta – tra segnalazioni non riscontrabili e altre in cui la verità può essere accertata. Come in questo caso. Siamo di fronte a una ragazza che non conosce la sua storia, che non sa chi sia sua madre, e che somiglia a Piera Maggio almeno stando alle immagini che abbiamo visto nella trasmissione russa. Incrociamo le dita ma siamo consapevoli che bisogna rimanere con i piedi per terra”.

Sarà l’esame del dna a stabilire se si tratta realmente di Denise. Il legale di Piera Maggio sta portando avanti la richiesta di autorizzazione da parte del ministero degli Esteri russo. “Stiamo provando a vedere se ci autorizzano subito senza dover fare i 15 giorni di quarantena. Attendiamo. “Già nel 2004”, quando si persero le tracce della piccina, “c’erano delle segnalazioni che ci facevano propendere per una pista russa”. La prova del nove resta quella del Dna. Si incrociano le dita”, racconta. In tutti questi anni Piera Maggio non ha mai perso la speranza di trovare sua figlia viva.

