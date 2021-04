Avanti un altro, Paolo Bonolis senza parole: il concorrente Daniele mani sulla testa, quanto ha appena vinto

01 aprile 2021 a

Colpo grosso ad Avanti un altro, il quiz preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il concorrente Daniele si è portato a casa la bellezza di 175mila euro, aggiudicandosi l'intero montepremi nell'entusiasmo generale. Il ragazzo, dopo aver sbagliato una sola risposta, ha fatto percorso netto arrivando all'ultimo step, con la risposta decisiva "Il David". E qui è scattato l'applauso di tutto lo studio, con lo stesso Bonolis quasi incredulo per l'impresa. Accantonate per un attimo battute e ironie, è stato il momento delle congratulazioni e della standing ovation.

Per capire l'impresa di Daniele, che nella vita di tutti i giorni fa l'attore comico, basta conoscere il regolamento, molto insidioso, del gioco finale di Avanti un altro. Dopo i primi 150 secondi, il montepremi diminuisce automaticamente di 100mila euro, per poi decrescere 1.000 euro ogni secondo trascorso. Una tagliola a cui il vincitore è sfuggito indovinando tutte le parole direttamente nella prima fase, in soli due minuti e mezzo.

Chi si aspettava scene di euforia smodata, però, sarà rimasto un po' deluso: mani sulla testa e bocca aperta, Daniele è apparso più incredulo e frastornato che raggiante, ma per festeggiare ci sarà tempo a casa. Miglior viatico per Bonolis e Luca Laurenti, in vista del ritorno di Avanti un altro in prima serata, non ci poteva essere. L'attesa è quasi terminata, perché come rivelato da TvBlog il debutto è previsto per domenica 11 aprile, al posto di Live Non è la D'Urso che tornerà in autunno, dopo la sosta estiva.

