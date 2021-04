Isola dei Famosi, volano stracci tra Ilary Blasi ed Elisa Isoardi: "Una strategia", "Basta con queste finte". Qui crolla tutto

Francesco Fredella 02 aprile 2021 a

Bastano poche settimane all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e scoppia di tutto: liti, strategie, gelosie. E’ la regola del reality, senza risparmiarne uno. Ora tocca ad Elisa Isoardi, che con L’Isola dei famosi è di fatto sbarcata a Mediaset, fare i conti la padrona di casa, proprio con la Blasi. Ma non è solo la Isoardi ad essere protagonista. Andiamo per gradi. “E’ stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti”, racconta Awed che si scusa con Gilles Rocca e Francesca Lodo. Che, non appena Ilary Blasi le chiede di esprimersi, dice: “Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato parole forti nei miei confronti, credo che sia una bellissima persona”.

Però, ad un certo punto, Awed ha detto si assume le proprie, di responsabilitù. Allora Ilary Blasi si rivolge a a Elisa Isoardi. E dice: “Volevo capire perché te ne sei stata da parte. La tua è strategia?”, chiede la conduttrice. ”No la mia non è strategia. Basta con queste scuse finte”, replica la Isoardi. Poi interviene Roberto Ciufoli: “A me non è piaciuto ciò che hanno fatto Vera e Awed nella scorsa puntata, aspetto di vedere il comportamento futuro se ci sarà”.

Le scintille non si spengono. Elisa Isoardi ammette di aver sbagliato a nominare l’ex volto de La Pupa e il Secchione: “Mi sono pentita di averla nominata. E’ una ragazza sempre allegra con tutti e collabora”, dice. E Ilary Blasi torna alla carica: “E’ il tuo pentimento questo?”. Una puntata di nuovo piena di colpi di scena, dove la Isoardi mostra carattere e tenacia. Carte che le serviranno per proseguire quest’avventura? Il giudizio del pubblico regna sovrano.

