Isola dei Famosi, due nuove naufraghe sbarcano in Honduras: ecco di chi si tratta

Il gruppo dei naufraghi dell'Isola dei Famosi si allarga: sono in arrivo due nuove concorrenti, come comunicato dall’account ufficiale del reality di Canale 5 su Instagram: si tratta dell’ex campionessa di sci alpino Isolde Kostner e della giovane modella Beatrice Marchetti. Nella puntata che andrà in onda questa sera, in Honduras arriveranno la 46enne bolzanina e la 25enne bresciana.

La notizia non è arrivata in maniera inaspettata, visto che i nomi di Isolde e di Beatrice come possibili nuove naufraghe erano in circolo da diverso tempo. Nelle ultime ore, comunque, diversi fan hanno fatto confusione con il cognome Kostner, pensando che la nuova concorrente fosse la famosa pattinatrice Carolina. Quest’ultima è stata costretta a intervenire sui social per spiegare che non avrebbe assolutamente preso parte al reality di Ilary Blasi.

In effetti c’è un legame tra Isolde e Carolina: le due hanno lo stesso cognome perché sono cugine. Per quanto riguarda Beatrice Marchetti, invece, è un volto sconosciuto alla tv italiana, ma molto noto al mondo della moda. La modella, nata a Brescia, ha partecipato anche a “Loro”, il film diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino che racconta la vita di Silvio Berlusconi. La giovane è comparsa su prestigiose riviste di settore ed è stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie. Molto apprezzata anche su Instagram, dove conta un seguito di oltre 21mila fan.

