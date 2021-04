Denise Pipitone, l'esclusiva di Barbara d'Urso: "Il conduttore russo ha appena scritto il vero nome di Olesya"

06 aprile 2021 a

Barbara d’Urso sta continuano a occuparsi del caso di Denise Pipitone, con tanto di inviato in Russia, davanti alla sede del programma russo che sta tenendo tutti in apprensione, facendo un gioco vergognoso sulla pelle e sul dolore di Piera Maggio. Ad un certo punto è arrivata in diretta a Pomeriggio 5 una notizia che ha lasciato tutti interdetti, a partire proprio dalla d’Urso: “Il conduttore del programma russo ha scritto: ‘quale sarà il vero nome di Olesya: Angela, Lidia o Denise?’. No vabbè, lo ha scritto davvero…”.

Mentre questi personaggi di dubbia moralità si divertono, Piera Maggio e l’avvocato non hanno ancora ricevuto notizie e soprattutto l’esito degli esami del sangue, fondamentali per confrontare il gruppo sanguigno di Olesya con quello di Denise, che tra l’altro è particolare e quindi rappresenterebbe un indizio fondamentale. Ad un certo punto l’inviato di Pomeriggio 5 ha avanzato l’ipotesi che la puntata sia stata già registrata: per provarlo ha mandato delle foto inedite in cui Olesya appare in trasmissione con la sua mamma adottiva.

“Questa è una super esclusiva”; ha esclamato la d’Urso che è apparsa però un po’ confusa da tutte queste notizie discordanti. Le ultim’ora italiane riportavano infatti che la registrazione della puntata era ancora in corso e sarebbe andata in onda alle 19.45, orario della Russia. E invece pare che la registrazione sia già avvenuta: “Scusate, non riesco a capire”, ha ammesso la conduttrice. Ormai neanche noi, non resta che attendere.

