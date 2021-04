I Soliti Ignoti, la domanda sbagliata di Simona Ventura: 300mila euro? No, 75mila: clamorosa beffa su Rai 1

07 aprile 2021 a

Simona Ventura ha vinto il montepremi di I Soliti Ignoti, nella puntata di martedì 6 aprile 2021, di 75.000 euro che, come ricordato dal conduttore del programma di Rai Uno Amadeus, verranno devoluti ad un’associazione che si occupa di autismo. “Avrei potuto vincerne 300.000!”, ha esclamato la Ventura dopo la vincita finale, perché, secondo i meccanismi del gioco, avrebbe potuto raddoppiare anziché dimezzare il montepremi in palio se non avesse chiesto il grado di parentela per azzeccare il parente misterioso.

Ovviamente vista la presenza in studio di Simona Ventura, Amadeus ha ricordato l’appuntamento con la seconda puntata di Game of games-Gioco loco, in onda stasera a partire dalle 21.20 circa su Rai Due. Lo show ha debuttato la settimana scorsa. Nel corso della sua partecipazione a Soliti Ignoti Simona Ventura si è anche resa protagonista di una gag con Amadeus.

Parlando di scelta di parquet, mentre cercava di capire l’identità di uno degli otto personaggi, ha chiesto scherzosamente ad Amadeus: “Il tuo l’hai scelto tu o è stata Giovanna?”. E Amadeus, ridendo, le ha risposto: “Ovviamente lei. Io, essendo daltonico, non potrei scegliere il colore”. Per la Ventura, oltre a Game of games-Gioco loco, si parla di un ritorno nella domenica di Rai Due. Secondo TvBlog.it la conduttrice presenterà Pasticci in famiglia, una versione riveduta e corregga di Senti chi mangia. Una bella notizia per la Ventura che era stata sfortunata poco tempo fa, quando proprio alla vigilia della finale del Festival di Sanremo aveva scoperto di essere positiva al coronavirus e quindi non aveva potuto essere presente sul palco del teatro Ariston.

