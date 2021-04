I Soliti Ignoti, "io sono daltonico". Super-Simona Ventura, infilza Amadeus con una battuta: lui costretto a "confessare"

07 aprile 2021 a

a

a

Attimi di imbarazzo e risate a I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1 dove, nella puntata di martedì 6 aprile la vip in gioco era Simona Ventura, conduttrice su Rai 2 di Game of games. Come al solito, si giocava per devolvere l'eventuale vittoria del montepremi in beneficenza, in questo caso alla Fondazione italiana per l'autismo.

"Mamma, dillo". Amadeus di sasso: secondi di silenzio raggelante in studio, ma accaduto prima ai Soliti Ignoti

E la Ventura ha mostrato un clamoroso fiuto per l'indagine, riuscendo a individuare i mestieri quasi di tutti gli ignoti in studio. E, soprattutto, ha piazzato una battuta che non è passata inosservata, tra un pizzico di stupore e grasse risate. Quando era chiamata a individuare chi vendeva parquet di bamboo e chi, al contrario, gestiva un ferramenta, ecco che commenta: "In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne. Anche se facendo il bricolage, anch'io vado dal ferramenta".

Quindi, rivolgendosi ad Amadeus, la Ventura ha chiesto: "Il parquet lo hai scelto tu o tua moglie?". E il conduttore risponde: "Lo ha scelto Giovanna, anche perché io sono daltonico. Avrei scelto un colore a caso...", ammette con un sorriso.

"Oh madonna". Forte esplosione in studio, Amadeus terrorizzato. E in Rai succede l'inimmaginabile

E i soliti noti, su Twitter, hanno anche avuto qualcosa da ridire: "Anche le donne vanno dal ferramenta", cinguettava uno. E un altro: "Il parquet lo scelgono anche gli uomini". Ma tant'è, in moltissimi si sono però complimentati con Simona Ventura sia per la simpatia sia per il "fiuto". La Ventura, alla fine, è riuscita a vincere la bellezza di 75mila euro, devoluti dritti dritti in beneficenza.

"Amadeus, questo no". Prima la disfatta, poi il colpo basso: Caterina Balivo sbotta, imbarazzo su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.