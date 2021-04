L'Eredità, "Sexy". Martina Crocchia e la foto dopo l'eliminazione che fa impazzire il pubblico

09 aprile 2021 a

L'avventura di Martina Crocchia a L'Eredità è terminata. La campionessa per diverse settimane del programma di Rai1 ha dovuto dire addio nella puntata in onda mercoledì 7 aprile. La concorrente aveva, infatti, esaurito il tempo a disposizione nella sfida a due con l’avversario Francesco, perdendo così l’accesso al Triello e alla serata successiva. "Ce ne dovremo fare noi una ragione del fatto che ci stiamo cominciando a salutare”, aveva detto il conduttore mentre la campionessa si congedava così: “È stato un piacere immenso, non me lo sarei mai immaginato".

Poco dopo, puntuale, era arrivato anche un post su Instagram, questo senza freni: "Non è mai stata mia intenzione far conoscere il mio vero nome, figuriamoci se avrei mai voluto rivelare di avere un cervello. Certo, il pre serale del primo canale nazionale non è proprio il confessionale in cui tenere segreto qualcosa, ma quando faccio le cose, le faccio per bene. Ciao, sono Martina, e questa è la mia corona. Ora possiamo tornare tutti a pensare che sia una sciocca bambola farcita di gomma e dai costumi promiscui?".

La campionessa insegnante di pole dance dall'esperienza a Viale Mazzini si porta a casa più di 150.000 euro. "Li investirò tutti nella mia scuola", ha commentato in un'intervista al Fatto Quotidiano per poi aggiungere: "Dalla sfortuna è nata una fortuna. Senza le chiusure e le restrizioni anti Covid non avrei mai partecipato al programma". Prima di diventare insegnante di pole dance, Martina è stata "consulente commerciale per la chirurgia estetica: "Diciamo che a 15 anni - ha scherzato - avevo già la lista degli interventi previsti". Molti i fan collezionati nelle sue puntate a L'Eredità, così come sono tantissimi i complimenti giunti sotto ai filmati delle sue esibizioni: "Molto preparata oltre che sexy", le scrive un utente. Insomma, Martina è piaciuta proprio a tutti.

