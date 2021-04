Amici, la rivelazione-choc su Sangiovanni: "Urla e pugni contro il muro mentre piangeva", un dramma

10 aprile 2021 a

Tra i protagonisti più amati e seguiti di questa edizione Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e arrivato ora al serale, c'è sicuramente Sangiovanni. Il giovane cantante, col suo brano Lady, sta letteralmente spopolando online, tanto che in poco tempo ha ottenuto il disco d'oro. Ma Sangiovanni, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, in passato ha dovuto affrontare dei momenti difficilissimi. A spiegarlo è stata la madre del cantante, intervistata dal settimanale DiPiù.

La signora, infatti, ha spiegato: "Mio figlio a causa della sua sensibilità ha vissuto enormi sofferenze. Alle scuole medie era quotidianamente criticato... Era tormentato. Tornava a casa e stava male". Insomma, Sangiovanni ha avuto un rapporto difficilissimo con la scuola: secondo la madre sarebbe infatti stato preso di mira dai professori alle medie, circostanza che gli fece covare sconforto e rabbia.

La madre del cantante ricorda la sofferenza del figlio, che si sentiva impotente e che sfogava rabbia e frustrazione prendendo a pugni il muro della sua cameretta, mentre urlava e piangeva: "Fuori dalle mura di casa non si sentiva amato, capito, accettato. Sono stati anni difficili quelli in cui è sbocciata la sua adolescenza", ha aggiunto la madre nell'intervista. Sangiovanni, insomma, ha dovuto a lungo fare i conti con un senso di inadeguatezza. A salvarlo, poi, la musica: "Scrivere le canzoni... lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato", conclude la Signora.

