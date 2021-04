Avanti un altro, Paolo Bonolis: "Si è sfasciato la testa", incidente assurdo e assenza pesante

10 aprile 2021 a

Dopo Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Avanti un altro con i soliti Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I quali ormai non solo sono stati chiamati a intrattenere e divertire i telespettatori durante la settimana, ma anche nel weekend: domani sera esordiranno al posto di Live-Non è la d’Urso, che è stato chiuso in anticipo. La puntata di oggi, sabato 10 aprile, si è però aperta con una sorpresa: si è infatti registrata un’assenza vistosa all’interno del cast del programma.

Si tratta del “Bonus”, la cui mancata presenza è stata motivata così da Bonolis: “Si è sfasciato la testa cadendo dalla bicicletta, è un cretino”. Svelato quindi il piccolo mistero: il “Bonus” ha avuto un incidente, non tanto grave per fortuna, ma comunque abbastanza da costringerlo a rimanere a casa per qualche tempo. Al suo posto Bonolis ha fatto entrare in studio l’Uomo Tigre: “Simbolo erotico di tutte le donne italiane? Mi viene una malinconia”.

Poi Luca Laurenti si è lanciato in un brano, che ha cantato così bene da lasciare a bocca aperta il pubblico e pure lo stesso Bonolis, che ha voluto complimentarsi con lui. Ma ovviamente a modo suo: “Incredibile come non abbia avuto successo come cantante e invece come conduttore sì, anche se è una pippa”.

