Isola dei Famosi, indiscrezioni clamorose su Elisa Isoardi: "Tutto già scritto, molte conferme". Un grosso caso

Per certo è la concorrente più famosa e attesa di questa Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Si parla di Elisa Isoardi, la conduttrice Rai che dopo l'esperienza da naufraga, si dice, potrebbe passare a Mediaset. Il pubblico dell'Isola la apprezza e non solo per la bellezza, ma anche per la determinazione e l'intelligenza.

E insomma, secondo qualcuno sarebbe già scritta la sua vittoria all'Isola dei Famosi. E queste voci trovano conferme in quanto scritto da Giancarlo De Andreis sul settimanale DiPiù Tv, dove mette nero su bianco quanto segue: "Molti commentatori la danna come favorita alla vittoria finale". E ancora, aggiunge che "Elisa Isoardi si conferma amatissima dal pubblico", anche se l'ultimo televoto sembrava minare un poco questa certezza.

Tant'è, le belle parole sulla Isoardi non sono finite. Secondo De Andreis, infatti, "conquista il Regno Unito e le sue foto hanno fatto il giro d’Europa e hanno trovato spazio su un noto quotidiano", ovvero un tabloid britannico. Chissà, per Elisa Isoardi quest'Isola dei Famosi potrebbe essere un'occasione per rilanciarsi in pompa magna e mettere a segno una significativa rivincita contro quella Rai che la ha frettolosamente e inspiegabilmente accantonata.

