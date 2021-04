Le Iene, tanta paura per Gianni Sperti, "ubriaco alla guida investe un passante": cosa è successo

12 aprile 2021 a

a

a

Gianni Sperti “investe un passante”, ma è tutto uno scherzo de Le Iene. Il noto opinionista di Uomini e Donne è stato protagonista di una notizia drammatica nelle ultime ore: avrebbe investito un pedone mentre era ubriaco alla guida della sua auto. Il ballerino, che tra l’altro compie oggi 48 anni, ha chiarito però nelle sue storie su Instagram che la notizia non era vera: è stato orchestrato tutto dal programma di Italia 1.

Gemma crolla in studio. Sirius torna a Uomini e donne, lei ha una drammatica crisi di nervi: l'indiscrezione

Gianni Sperti ha deciso, così, di rivelare le anticipazioni della prossima puntata de Le Iene. L’opinionista, in particolare, ha pubblicato un video in compagnia dell’inviato del programma e di tutto lo staff. “Allora ragazzi, tutti quanti avrete visto sicuramente visto e letto la notizia di un fantomatico incidente in cui alla guida ero ubriaco e ho investito un pedone. Questa notizia è una fake news perché purtroppo sono stato vittime de Le Iene, eccoli qua”.

"Non glielo chiedo". La Cipollari silura Maria De Filippi? Indiscrezione pesantissima sulle nozze

L’opinionista ha voluto così dare delle spiegazioni, visto che la notizia del suo incidente ha fatto subito il giro del web. Il racconto di Sperti, che sembra essersi preso un enorme spavento, è stato confermato dall’inviato de Le Iene. Stando a quanto raccontato da un sito locale, PugliaPress (che all’inizio ha riportato la notizia non sapendo si trattasse di uno scherzo), Gianni era in auto insieme ad altre persone, tra cui la sorella Clizia. Convinto di aver investito un passante, Sperti si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi. Il pedone, probabilmente un attore de Le Iene, sarebbe rimasto sdraiato sull’asfalto a lungo.

"Agli arresti domiciliari?". Tina Cipollari assente: mistero a Uomini e Donne, pubblico preoccupato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.