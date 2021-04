Tina Cipollari sulle nozze con Vincenzo Ferrara: "Maria De Filippi testimone? Non glielo chiedo"

Francesco Fredella 08 aprile 2021 a

Tina Cipollari si sposa. E a quanto pare al suo matrimonio non ci sarà Maria De Filippi (che televisivamente l’ha inventata 20 anni fa). Ora la Cipollari ha ritrovato il sorriso grazie a Vincenzo Ferrara. L’annuncio delle nozze è avvenuto a novembre quando l’opinionista di Uomini e Donne aveva parlato della fine della storia d’amore con il ristoratore toscano. Ma sembra essere tornata la passione, dopo un lockdown molto difficile. Infatti, il settimanale Chi ha fotografato la coppia mano nella mano per le vie di Roma. E poi è arrivata un’altra notizia: il settimanale Nuovo Tv ha annunciato che potrebbero sposarsi entro l’estate 2021.

Dopo la fine del matrimonio con Kiko Nalli (conosciuto proprio a Uomini e donne) Tina torna a sorridere. Da un paio di puntate manca da Uomini e donne ed il pubblico è rimasto con il fiato sospeso. Niente paura: Tina non ha il Covid. Qualcuno ha ipotizzato ad una quarantena (come era avvenuto in passato quando aveva avuto un contatto con un positivo).

E ora Tina è alle prese con i preparativi del matrimonio? Mistero. “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo”, aveva dichiarato la Cipollari al settimanale Nuovo Tv. Il riferimento è chiaro: Maria De Filippi come testimone di nozze. Cala il silenzio. Nessuno parla e nemmeno una spifferata. Quel che resta, per adesso, è soltanto l’ipotesi di nozze lampo. Segretissime. E se come testimone co fosse Gianni Sperti? Ipotesi possibile. Ma la vera chicca potrebbe essere l’entusiasmo di Gemma Galgani nel giorno del sì. Per attimo basta guerra. Evviva la pace.

