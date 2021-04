Isola dei Famosi, il dramma di Drusilla Gucci: "Sono tutta ossa, ecco quanto peso". Come si è ridotta

14 aprile 2021 a

Per Ilary Blasi non c’è stato modo di convincere Drusilla Gucci a continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi. Dopo circa un mese la naufraga ha infatti deciso di abbandonare definitivamente il reality: aveva perso la sfida al televoto contro Andrea Cerioli, ma come a tutti gli altri eliminati le era stata offerta la possibilità di restare a Playa Esperanza, dove già vivono Elisa Isoardi, Miryea Stabile e Vera Gemma. La pronipote di Gucci però non ha voluto sentir ragioni, convinta di voler lasciare l’Honduras per sempre.

“Non voglio denigrare l’opportunità che mi è stata data - ha dichiarato a Ilary Blasi, che pure stava provando a convincerla a rimanere - ma davvero sto raggiungendo il mio limite fisico e mentale. Peso 43 chili, sono tutta ossa, pensavo di restare un giorno e invece sono rimasta un mese. Non ce la faccio. Torno in Italia”. Tra l’altro già in precedenza, stanca e dimagrita, aveva ammesso ai compagni di sperare di uscire: “Può sembrare un’affermazione da deboli, ma ci vuole coraggio ad ammettere i propri limiti”.

Una volta tornata in Italia ed alla vita di tutti i giorni, Drusilla si è fatta sentire sui social: “Giuro che per la prima volta mi mancano le parole per descrivere come mi sento”. Al di là dell’esperienza unica quanto dura affrontata all’Isola dei Famosi, la 27enne pronipote di Gucci è infatti felice di essersi fatta conoscere da un vasto pubblico e di aver ricevuto molti messaggi di apprezzamento.

