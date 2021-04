CartaBianca, Andrea Scanzi dopo il vaccino torna dalla Berlinguer: "Arrogante umiliazione per chi paga il canone"

21 aprile 2021 a

Una sospensione a brevissimo termine quella di Andrea Scanzi che dopo la polemica sul vaccino ha fatto il suo ritorno a Cartabianca. Ospitato nella puntata del 20 aprile, la Rai ha archiviato lo "scandalo" che ha travolto il giornalista. Scanzi, accusato di aver usufruito del vaccino senza averne diritto, è comunque apparso in tv. A darne conto è il segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi: "Il ritorno di Scanzi in prima serata su Rai3 come opinionista a pagamento è l’ennesima arrogante umiliazione che la Rai infligge a chi paga il canone: l’azienda se ne infischia del messaggio deleterio che manda premiando e addirittura mostrando come un modello chi ha fatto di tutto per saltare la fila del vaccino. A maggior ragione dopo che un’inchiesta della trasmissione Non è l'Arena su La7 ha smontato la versione del giornalista del Fatto Quotidiano, smentita sia dal suo medico curante che dalla Asl", tuona su Facebook.

Il deputato di Italia Viva tira in ballo Sergio Mattarella e Mario Draghi, a loro Scanzi e la rete del servizio pubblico hanno tirato un vero e proprio schiaffo. "È l’ennesimo segnale che la Rai non fa più servizio pubblico, ma servizio privato in mano ad alcuni conduttori, agenti e collaboratori strapagati. Se il presidente Draghi continua a trascurare questo importante dossier, rischia di vedere danneggiato irrimediabilmente l’operato del suo governo". Da qui la necessità "di ridurre il canone dato alla Rai, al contrario di quello che ha fatto Conte che alla Rai i soldi li ha aumentati, perché oramai è evidente che il servizio pubblico lo fanno alcune emittenti private. Si mettano a gara quote di canone, basta privilegi alla Rai". Molte domande rimangono però in sospeso. Ad esempio, si chiede il renziano, "che cosa ha deciso il Comitato Etico che era stato attivato dopo la vicenda del vaccino fatto saltando la fila?" o "L’ospitata è stata autorizzata dal direttore di rete Franco Di Mare?".

Ma lo sfogo di Anzaldi non si limita a Scanzi e sembra travolgere la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer: "E ancora: è normale che ieri sera a Cartabianca a commentare la vicenda del video di Grillo fossero contemporaneamente presenti ben 2 giornalisti del ‘Fatto quotidiano’, lo stesso Scanzi e Gad Lerner? Rai3, tv pubblica pagata con i soldi di tutti i cittadini, è diventata una succursale del quotidiano diretto da Travaglio?".

