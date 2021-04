Avanti un altro, Paolo Bonolis caccia dallo studio Luca Laurenti: la clamorosa gaffe a luci rosse

23 aprile 2021 a

"Se vedi che crepo, parli lei, faccia qualcosa!". Così Paolo Bonolis si è rivolto a Luca Laurenti nel corso dell'ultima puntata di Avanti un altro. L'inseparabile duo ha dato vita per gli spettatori di Canale 5 a uno dei loro soliti siparietti: mentre era occupato con il concorrente di turno, il conduttore di Mediaset ha iniziato a tossire. Vedendo Laurenti immobile, lo ha esortato a fare qualcosa e a prendere l'iniziativa. Poi ha spiegato che cos'è successo: "In camerino ho mangiato le nocciole e ce le ho tutte che vagabondano".

In apertura di puntata invece il maestro Laurenti è stato il protagonista, cantando come al solito la sigla il cui verso "Ricordati che anche tu devi morire" è diventato un cult. Peccato però che il microfono stavolta non ha funzionato a dovere: "In questi dieci anni è quella che mi è piaciuta di più - ha scherzato Bonolis sulla performance del collega - sempre detto che quello ha una voce talmente bella che se gli chiudono il microfono è perfetta".

Poi Bonolis, come ogni sera d'altronde, ha cacciato dallo studio qualcuno del pubblico che si è particolarmente messo in mostra per esclamazioni goliardiche nei confronti delle belle donne che fanno parte del cast di Avanti un altro. Non solo ha cacciato quattro ragazzi del pubblico, ma anche Laurenti che ha replicato con "certo, anche a noi" quando la concorrente di turno ha svelato di amare il "fai da te".

