Top Dieci, panico in studio: "Oh mio Dio". Passo falso per Christian De Sica, fine rovinosa sfiorata

Un piccolo gradino sarebbe potuto costare carissimo a Christian De Sica. Ospite di Top Dieci nella puntata del 23 aprile, l'attore è entrato in studio su Rai 1 ma per raggiungere Carlo Conti ha rischiato grosso. De Sica è stato l’ultimo della prima squadra a essere presentato dal conduttore, dopo Massimo Boldi e Nancy Brilli. E al momento di arrivare sul palco, entrando dalla porta a destra, De Sica è stato vicinissimo a cadere rovinosamente in avanti. Attimi di paura, tanto che l'attore ha esclamato: "Oh Dio!". Nulla però di grave, l'attore si è salvato all'ultimo strappando un sorriso ai presenti in studio, Conti compreso.

Tornando al gioco, De Sica non ha fatto mistero e ha subito svelato il nome della sua squadra, quella appunto composta da Boldi e la Brilli, ossia “I cinepanettoni”. Poco dopo sono entrati invece gli avversari, ossia Cesare Bocci, Paola Minaccioni e Loretta Goggi, componenti della squadra dei “Goggi” (Cesare e Paola hanno affermato di essere grandi fan di Loretta). Durante la trasmissione il volto di Viale Mazzini, nonché padrone di casa, ha ribadito il cambio di scenografia, allestita in uno studio diverso da quello dell’anno scorso, ossia l’auditorium Rai del Foro Italico di Roma (la passata edizione era invece andata in onda dallo studio 5 della sede Fabrizio Frizzi).

"Abbiamo fatto uno studio ad hoc per questo programma – aveva detto il conduttore – e inserito 18 persone del pubblico in modo che possono essere d’aiuto per le nostre squadre. Per il segmento dedicato alla moda non avremo i manichini come lo scorso anno ma veri e propri modelli. Inoltre avremo ospiti speciali Giorgia e Rita Pavone. Giorgia ci rivelerà le sue canzoni del cuore mentre con Rita Pavone affronteremo le vendite internazionali dei suoi grandi successi. Ci sarà spazio anche a interviste particolari". E il tutto in una sfida apertissima contro Felicissima Sera che Pio e Amedeo presentano su Canale 5 il venerdì.

