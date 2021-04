Isola dei Famosi, la scelta radicale a Mediaset: "stravolta" Ilary Blasi, la stagione più difficile

24 aprile 2021 a

Indiscrezioni pesanti sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Anzi, più che indiscrezioni: conferme. Il programma infatti cambia giorno e non andrà più in onda di giovedì. Il cambiamento entra in vigore a partire dal 3 maggio. E per evitare la registrazione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi andrà in onda il venerdì, oltre che il lunedì. Insomma, il format andrà ad occupare lo spazio che Pio e Amedeo lasceranno vacante.

L'Isola passa insomma allo stesso giorno in cui veniva trasmesso il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini nella quinta edizione. Dietro alla scelta di Mediaset il fatto che lo share dell'Isola è andato calando in modo molto brusco, forse per la posizione troppo ravvicinata tra le due puntate.

Dunque, qualche cifra: dopo l'esordio con un ottimo 21,68% di share e 3.602.000 spettatori, il programma ha iniziato a perdere share e spettatori a partire dalla seconda puntata (3.047.000 e 17,88%). Ha ottenuto il record negativo il 22 aprile 2021 con il 16,90% di share e 2.838.000 dopo quello registrato il 15 aprile, 17,10% di share e 2.942.000 spettatori. La speranza del Biscione è che col passaggio al venerdì sera, l'Isola possa decollare.

Il punto è che l'edizione è tormentata da litigi, rinunce, abbandoni, infortuni e scelte degli autori discutibili. Insomma, molto caos. Si pensi anche a Paul Gascoigne, rimasto "infortunato" sull'Isola a lungo, senza poter dare una mano agli altri naufraghi.

