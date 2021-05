Amici, Anna Pettinelli insulta il suo allievo: “Ciuccio e presuntuoso, non rompere i c***”, telefonata pesantissima

03 maggio 2021 a

a

a

La semifinale di Amici si sta avvicinando e quindi sta salendo la tensione all’interno del talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. In particolare nelle ultime ore si è verificato uno scontro piuttosto duro tra Aka7even e la sua maestra Anna Pettinelli. Quest’ultima in vista del prossimo appuntamento del Serale ha lanciato un guanto di sfida tra Aka e Sangiovanni sul brano “She”. Secondo la Pettinelli si tratta della canzone d’amore per eccellenza, ma il suo allievo non è parso affatto contento.

"Che bugiardo!". Arisa in clamoroso imbarazzo, Rudy Zerbi si presenta in studio con queste mutandine da donna

Anzi, non si è sottratto dal palesare i suoi giusti dubbi, ovvero che tale brano potrebbe andare più a favore di Sangiovanni. La Pettinelli non ha però gradito il suo sfogo, non sopportando che vengano messe in discussione le sue scelte: “Sei ciuccio e presuntuoso”, ha tuonato. E Aka di tutta risposta non l’ha presa affatto bene: “Nemmeno mia madre mi dice presuntuoso”. Nel corso della conversazione telefonica gli animi si sono quindi surriscaldati, con il cantante che ha avuto un momento di sconforto.

"Fallo parlare!", "Vergognati". De Filippi, Pettinelli e Zerby, rissa senza precedenti ad Amici: cala il gelo

Il suo timore, infatti, è quello di perdere il punto contro Sangiovanni in una puntata cruciale, dato che ci si gioca l’accesso alla finalissima. “Secondo te io sono una pazza? Pensi che faccio le cose a ca***?”, ha dichiarato la Pettinelli, che ha poi chiosato con uno “scrivi e non rompere i cog***”. Più tardi Aka si è sfogato con Sangiovanni e Giulia Stabile, raccontando loro l’accaduto e lamentandosi per i modi della sua insegnante.

"Senza un minimo di stile, non sei più buono". Rissa clamorosa, Anna Pettinelli fa a pezzi Rudy Zerbi: si scatena l'inferno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.